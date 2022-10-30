خسائرهم تقدر بـ160 مليار دينار.. مربو الدواجن في السليمانية يطالبون بمنع استيراد الدجاج

شفق نيوز/ اعلن ممثل حقول الدواجن في محافظة السليمانية اليوم الأحد، تكبد أصحاب حقول الدواجن خسائر تقدر بـ160 مليار دينار في أربعة أشهر.

وقال ناظم الجاف رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "هناك فرق في سعر الاعلاف بين اربيل والسليمانية يتراوح بين 50 و 100 دولار للطن الواحد ففي أربيل العلف ارخص بفضل الدعم الحكومي".

وطالب بـ"وقف استيراد الدجاج المجمد للمنطقة وخاصة للسليمانية وإنشاء سوق للمنتج المحلي وتزويدنا بالوقود".

وأشار ناظم إلى أن قرابة "90 في المئة من مربي الدواجن في اقليم كوردستان أفلسوا ونحن نواجه مشاكل اجتماعية لذا لا يمكن للحكومة أن تنظر إلينا من بعيد لأننا ساهمنا في حماية الأمن الغذائي للاقليم".

وأوضح أن "مربي الدواجن وفروا أكثر من 400 فرصة عمل لشباب هذه السليمانية، فإذا استمرت الحكومة في السماح باستيراد الدجاج المجمد، فستغلق حقول الدواجن في السليمانية".

وتابع أن "كيلو الدجاج يكلف أصحاب الحقول قرابة 3250 دينارا للكيلوغرام الواحد، لكنه بيع في السوق يتم بيعه بـ1900 و 2000 دينار، وهذا يعني تكبد مربي الدواجن خسارات مالية تقدر بـ160 مليار دينار خلال الأشهر الاربعة الماضية".