خريجو طب 2024 يحتجون أمام صحة السليمانية للمطالبة بتعيينهم (صور)

شفق نيوز/ تجمع العشرات من خريجي كلية الطب لعام 2024، يوم الخميس، أمام مبنى دائرة صحة محافظة السليمانية، احتجاجاً على إيقاف التعيينات، مطالبين الحكومة بإعادة العمل بنظام التعيين السنوي المعتمد في السنوات السابقة.

وقال المتحدث باسم المحتجين، رواء قورباني، لوكالة شفق نيوز: "تجمعنا اليوم للتعبير عن استيائنا من إيقاف تعيين خريجي كلية الطب، حيث جرت العادة أن يتم تعيننا في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، لكن هذا العام مضى دون أي إعلان عن التعيينات أو توضيح من وزارة الصحة حول الأسباب".

وأشار، إلى أن "عدد خريجي كلية الطب لعام 2024 في جميع محافظات إقليم كوردستان بلغ 788 خريجاً، منهم 288 خريجاً من السليمانية"، مؤكدًا أن "المستشفيات والمراكز الصحية تعاني سنوياً من نقص الكوادر الطبية بسبب التدرج الوظيفي، ما يستوجب تعيين الخريجين لسد هذه الفجوة".

وتابع: "نطالب بحقوقنا في التعيين أسوةً بالخريجين في الأعوام الماضية، كما هو معمول به في محافظات الوسط والجنوب، حيث يتم تعيين الخريجين بشكل منتظم لسد الاحتياجات الصحية".

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل أزمة التوظيف التي تشهدها مؤسسات إقليم كوردستان بسبب التحديات الاقتصادية والمالية، حيث أوقفت الحكومة التعيينات الجديدة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، وسط مطالبات بضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد.