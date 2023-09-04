خريجو طب الأسنان يعتزمون مقاضاة وزير صحة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت نقابة أطباء الأسنان في السليمانية، يوم الاثنين، أن خريجي كليات طب الأسنان يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة بسبب عدم تعيينهم بعد سنوات من تخرجهم.

وقال رئيس نقابة أطباء الأسنان في السليمانية سنگر سرجل، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العديد من الاجتماعات تم عقدها مع خريجي كليات طب الأسنان وقد تم رفع أسمائهم لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان لغرض التعيين لكن لغاية الآن لم يتم تعيينهم".

وأضاف سرجل: "منذ العام 2016 ولغاية الان لم يتم تعيين أحد من الخريجين الذين هم بحاجة إلى التدريب والتأهيل في المؤسسات الصحية الحكومية كما كفل لهم القانون وبعدها يكون باستطاعتهم فتح عيادات خاصة، لكن الآن بسبب عدم اجتيازهم فترة التأهيل والتدريب الحكومي هم لا يستطيعون فتح عيادات خاصه بهم".

وأشار إلى أن "أعداد الخريجين من كليات طب الإنسان غير المعينين تتجاوز 2000 شخص في عموم محافظات الإقليم، والعدد في تزايد وبعضهم يعمل في مهن بعيدة عن تخصصه والبعض الأكبر بدون عمل".

وأكد أن "الخريجين ينوون إقامة دعوى قضائية ضد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، كونه لم يقدم أسماء الخريجين لرئيس الوزراء لغرض التعيين"، مردفاً بالقول: "نحن في نقابة أطباء الأسنان، ندعم مطلبهم ومقترهم ونقدم الدعم الإداري والفني والقانوني لهم".