خريجو طب الأسنان يتظاهرون أمام صحة السليمانية للمطالبة بالتعيين

شفق نيوز/ تجمع عدد من خريجي كلية طب الأسنان، اليوم الأحد، أمام مبنى المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية للمطالبة بالتعيين على الملاك العام.

وقال ممثل المحتجين ازي زانا خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعيين من ابسط حقوقنا العلمية والمهنية بعد التخرج وهذا الشيء معمول به في محافظات الوسط والجنوب".

واضاف ان "حكومة الاقليم تعين فقط خريجي الطب العام والذين يمثلون سبعة أضعاف خريجي كلية طب الأسنان" في اشارة الى ان اخر وجبة تم تعيينها كانت في العام 2015.

وطالب ممثل المحتجين مجلس وزراء الاقليم ووزارة الصحة والبيئة بتعيينهم اسوة بخريجي الطب العام وخريجي باقي محافظات العراق.