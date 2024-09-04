خريجو المراكز الثلاثة الأولى في السليمانية يحتجون أمام الجامعة.. صور

شفق نيوز/ نظم عدد من خريجي المراكز الثلاثة الأولى في السليمانية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، مطالبين بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعيينهم في الجامعات والكليات.

وقالت لنجه رحيم، ممثلة الخريجين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "نطالب بتطبيق القوانين المتعلقة بتعيين المراكز الثلاثة الأولى في الجامعات والكليات، نظراً لحاجة هذه المؤسسات إلى إمكانياتنا".

وأضافت رحيم: "نلاحظ يومياً تعيين فئات وشرائح من المجتمع، بينما يتم تجاهل شريحتنا، رغم أن المؤسسات الحكومية بحاجة إلى كفاءاتنا".

وأكدت رحيم أن "هناك أكثر من 12 ألف خريج من المراكز الثلاثة الأولى في إقليم كوردستان منذ عام 2017، ولم يتم تعيين أي منهم حتى الآن".

واختتمت بالقول: "سنمنح الحكومة مهلة أسبوع واحد فقط للاستجابة لمطالبنا. وفي حال لم يتحقق ذلك، سنلجأ إلى كافة الوسائل المدنية للمطالبة بحقوقنا المشروعة، وسنقوم بتنظيم تظاهرات على مستوى الإقليم".