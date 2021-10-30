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خريجو الدراسة الإعدادية يقطعون الطرق في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-30T09:05:16+0000
خريجو الدراسة الإعدادية يقطعون الطرق في السليمانية (صور)

شفق نيوز / واصل خريجو المرحلة ١٢ (الإعدادية) في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تظاهراتهم، يوم السبت، للمطالبة بانصافهم في القبول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من خريجي المرحلة ١٢ في السليمانية جددوا تظاهراتهم صباح اليوم، في قضاء رانية ضمن محافظة السليمانية للمطالبة بإنصافهم بالقبول في جامعات إقليم كوردستان.

وقطع المتظاهرون الطريق الرابط بين (رانيه - جوار قرنه).

وأكد الخريجون استمرارهم بالاحتجاج لحين أن تستجيب السلطات لمطالبهم، كون معدلات القبول في الجامعات والمعاهد كانت عالية جدا على الرغم من حصول الكثير منهم على معدلات عالية لكن بسبب قلة المقاعد المخصصة في الكليات قد يظلم الكثير منهم، بحسبهم.

ويتظاهر خريجو المرحلة ١٢ في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان ورابرين منذ أيام للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في جامعات إقليم كوردستان، لاستيعاب أكبر عدد من خريجي المرحلة.

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