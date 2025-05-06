خريجو التمريض في السليمانية يحتجون للمطالبة بـ"التعيين الفوري" (صور)

شفق نيوز/ نظّم العشرات من خريجي كليات التمريض في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الصحة، مطالبين حكومة إقليم كوردستان بإصدار قرار عاجل بتعيينهم، بعد مرور أكثر من عام على تخرجهم دون أي استجابة رسمية.

وقال رواء قورباني عبد الرحمن، ممثل المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 788 خريجاً من كليات التمريض في السليمانية أنهوا دراستهم خلال عام 2024، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون فرص التعيين الرسمية، رغم الحاجة الماسّة إليهم في المؤسسات الصحية".

وأوضح أن "المؤسسات الصحية في عموم محافظات إقليم كوردستان تعاني من نقص في الكوادر التمريضية، وهو ما يستدعي التحرك العاجل لسد هذا النقص من خلال تعيين الخريجين الجدد"، مؤكداً أن "استمرار التأخير يُعد تجاهلاً واضحًا لمعاناتهم ومصيرهم المهني".

وأشار إلى أن "خريجي الكليات الصحية في أربيل نظموا أيضاً احتجاجات مماثلة، مطالبين بإقالة وزير الصحة في حكومة الإقليم".

وأضاف أن "الخريجين قدموا خلال الأشهر الماضية عدة مطالبات وملفات رسمية للجهات المعنية، لكنهم لم يتلقوا أي رد فعلي من الحكومة، مما اضطرهم إلى التصعيد عبر الاحتجاجات السلمية".

ودعا المحتجون، حكومة إقليم كوردستان، إلى إدراج ملف تعيين خريجي التمريض على جدول أعمال مجلس وزراء الإقليم، في أقرب جلسة ممكنة، محذرين من أنهم سيلجؤون إلى الإضراب المدني وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم المشروعة.