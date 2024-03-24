خريجون في السليمانية يمهلون وزيرة الزراعة وبافل طالباني أسبوعاً ويتوعدون بالتصعيد

شفق نيوز/ أمهل خريجو معاهد واعداديات زراعة محافظة السليمانية، يوم الأحد، وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني اسبوعاً واحداً للاستجابة الى مطالبهم الخاصة بالتعيين وتعديل بعض القوانين المتعلقة بهم.

وقال عثمان جلال ممثل خريجي معاهد اعداديات الزراعة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الجميع يشهد تراجع الواقع الزراعي في كوردستان لأسباب بعضها متعلق بالجفاف وبعضها يتعلق بقلة الدعم الحكومي وضياع جهد خريجي كليات ومعاهد اعداديات الزراعة".

وأضاف، "يوجد في السليمانية أكثر من 6 آلاف خريج معهد واعدادية زراعة لم يتعينوا منذ عام 2011 وبعضنا هو خريج من عام 2006 وهذا يعد اجحافا بحقنا".

وطالب عثمان وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان وبافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بإيجاد فرص عمل للخريجين وتعديل القوانين المتعلقة بالإشراف الزراعي على المشاريع الزراعية وضمان حقوق خريجي المعاهد والاعداديات مقارنة بما هو موجود في الوسط والجنوب.

وهدد ممثل الخريجين بالخروج بتظاهرات كبيرة في الشوارع في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بمدة لاتزيد عن أسبوع واحد.