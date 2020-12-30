خروج 111 عائلة من مخيم الهول السوري ضمن مبادرة "مسد"

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية سورية، يوم الاربعاء، بخروج 11 عائلة من مخيم الهول في ريف الحسكة ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطي "مسد".

وقالت مصادر محلية من داخل المخيم، لوكالة شفق نيوز، إن "دفعة جديدة من العائلات المتواجدة في المخيم خرجت، صباح اليوم، ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية مسد لإفراغ المخيم من المواطنين السوريين".

وأضافت المصادر أن "نحو 385 شخصاً من 111 عائلة أغلبهم من أبناء مدينة الطبقة ومناطق أُخرى من محافظة الرقة جرى إخراجهم اليوم من المخيم المذكور وهم من عوائل عناصر تنظيم داعش".

وكان 67 شخصاً من 21 عائلة من أبناء محافظة دير الزور من عوائل تنظيم "داعش" السوريين قد خرجت ضمن المبادرة ذاتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أنّ "نحو 300 شخص متواجدين في المخيم يتجهزون للمغادرة وأغلبهم من أبناء ريف حلب".

يذكر أن 350 شخصاً من 105 عائلة غادروا المخيم في العاشر من شهر كانون الاول الجاري وهم من أبناء مدينة الطبقة ومدن وبلدات أخرى في ريف محافظة الرقة.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي عوائل وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.