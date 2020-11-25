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خرج ولم يعد.. شاب من اهالي عربد فقد في الطريق الى السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-25T13:04:58+0000
خرج ولم يعد.. شاب من اهالي عربد فقد في الطريق الى السليمانية

شفق نيوز/ تجري شرطة مدينة السليمانية، عملية بحث وتقصٍ عن مصير الشاب دیار عبداللە ابراهیم الذي غادر منزله في ناحية عربد التابعة إلى قضاء السليمانية منذ يومين ولم يعد.

وقال عبد الله ابراهيم والد الشاب المفقود ديار؛ إن "ابني ديار خرج یوم الثلاثاء من منزلە فې ناحیة عربد متجها إلى السلیمانیة وفقدنا الاتصال بە".

وأضاف ابراهيم؛ "بعد محاولات الاتصال بديار لم يرد وكان هاتفه المحمول مغلقا، لذا قمنا بإبلاغ شرطة السليمانية التي بدأت التحقیق لمعرفة مصیرە المجهول".

بدوره؛ قال سرکوت أحمد المتحدث باسم شرطة السلیمانیة لوکالة شفق نیوز؛ "تم تسجیل شکوی من قبل عائلة دیار، وبدأنا على الفور البحث والتحقيق للكشف عن مصيره".

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