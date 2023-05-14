خدمات طبية و أطعمة و موسيقى شعبية.. انطلاق المهرجان التراثي والثقافي في اربيل (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد، اقامة فعاليات المهرجان الثقافي و التراثي لطلاب الجامعات.

ويشارك في المهرجان طلاب الاقسام المختلفة من جامعة جيهان في مدينة اربيل.

ويقول عمر محمود أحد المشاركين في المهرجان لوكالة شفق نيوز: "نحن طلاب قسم التمريض شاركتا اليوم في هذا المهرجان حيث تقوم كل مجموعة منا بتقديم خدمات طبية سريعة مثل قياس ضغط الدم و السكري اضافة الى بيع منتجات طبية ومستحضرات التجميل الطبية".

وتضمن المهرجان عرض العديد من الاطعمة والمأكولات الشعبية.

بدورها تقول سيما سردار لوكالة شفق نيوز؛ "نقدم في هذا المكان الاطعمة الشعبية العراقية خاصة بمختلف المناطق و المكونات القومية مثل الدولمة البرياني و الكبة على الطريقة الكوردية والعربية و اطعمة على الطريقة التركمانية وذلك تجسيدا لاختلاف الثقافات في العراق و التنوع الموجود فيه".

وشغلت الموسيقى الشعبية حيزا بين فعاليات المهرجان المتنوعة.

ويقول كامران عبدالعزيز لوكالة شفق نيوز؛ ان "من فعاليات المهرجان هي الموسيقى الشعبية، حيث يتم عزف مقطوعات من اغانٍ تراثية قديمة باستخدام آلات موسيقية تراثية و قديمة وذلك لاثراء المهرجان الذي تُعد الثقافة التراث عنوانه الأساسي".

وقال مراسل شفق نيوز ؛ ان فعاليات المهرجان من المقرر أن تستمر لمدة يوم واحد حيث تجمع طلاب الجامعات.