خبير يتوقع نشاطاً للزلازل والهزات الارضية على حدود كوردستان

شفق نيوز/ اكد مصدر في مديرية الانواء الجوية والرصد في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن الصفيحة العربية عاودت التحرك نحو الفارسية، مشيرا الى حصول زلزال بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر في جنوب عمان واليمن وفي بحر العرب في عمق 10كلم في الساعة 12:30 ظهر اليوم الاحد.

وكتب الخبير في قسم المديرية في كلار مركز ادارة كرميان سيروان صالح علي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن من المحتمل ان يتسبب هذا الزلزال في عمل الصفيحة العربية بتحريكها نحو الصفيحة الفارسية ويتسبب بالضغط على الصفيحة الفارسية.

وأضاف أن هناك احتمالاً بأن يكون له اثر في زيادة نشاط الزلازل والهزات الارضية في الحدود بين الصفيحتين العربية والفارسية اي في الحدود بين العراق وايران وحدود شرق شمال كوردستان (تركيا) وشمال غرب ايران وجنوب ايران (بقوة ودرجات غير معروفة) من اليوم لمدة 15 يوماً.

وتعرض قضاء كلار مركز ادارة كرميان بإقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم الاحد، لسلسلة من الهزات الارضية.

واكدت مديرية الرصد الزلزالي في اقليم كور دستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حصول هزتين بقوة بقوة 4.0 درجات على بعد 22كم شمال غرب كلار، تبعها اربع هزات ارتدادية بقيم اقل مساء اليوم الاحد الساعة 8:23:58 و 8:25:27 بالتوقيت محلي.

ولم تخلف تلك الهزات اية خسائر في الارواح او اضرار مادية، بحسب البيان.