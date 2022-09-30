خبير عسكري: البيشمركة تحارب الإرهاب بالشراكة مع التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أكد الفريق أول المتقاعد والخبير في الشؤون العسكرية والبيشمركة جبار ياور، يوم الجمعة، أن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في سوريا والعراق بقيادة أمريكا، و بموجب مذكرات التفاهم مع الإقليم والحكومة الاتحادية داعم كبير للبيشمركة في الحرب ضد الإرهاب.

وقال ياور لوكالة شفق نيوز، ان التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية و بموجب مذكرة التفاهم عام 2016 لازال يؤدي دوراً أمنياً كبيراً في دعم البيشمركة بمساعدات مالية للقوات التي لازالت تحارب داعش حتى هذه الساعة ومن خلال الدعم الحربي واللوجستي في مجالات توفير المستلزمات والمعدات العسكرية.

وتابع القول إن "هناك أدوارا للتحالف الدولي تتمثل بتقديم المشورة باستقدام خبراء و مختصين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا ودول التحالف الى جانب تدريب قوات البيشمركة داخل الإقليم او في الولايات المتحدة الامريكية.

كما أشار ياور إلى أن "برنامج الدعم الدولي للبيشمركة والقوات الاتحادية يجري ضمن اتفاقات رصينة مع الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود الدولية لمنع تمدده" مبينا أن البيشمركة جزء من قوات التحالف الدولي في العراق.

ولفت الى ان برنامج التحالف الدولي ومذكرات التفاهم تعمل على دمج كل القوات في إقليم كوردستان تحت وزارة البيشمركة لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية.

يذكر ان البيشمركة شاركت في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2014 والذي نجح في استكمال تحرير ثلث أراضي العراق من سيطرة داعش على الرغم من ان التنظيم مازال يحتفظ بخلايا نشطة، واخرى نائمة في المناطق الساخنة والفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة من مواقعها بعد أحداث أكتوبر العام 2017.