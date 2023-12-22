خبير أرصاد جوية يحذر من فيضانات تجتاح مناطق في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ حذر خبير الأرصاد الجوية سيروان صالح علي، يوم الجمعة، من اجتياح الفيضانات مناطق في إقليم كوردستان جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة هطولها مطلع الأسبوع المقبل والتي قد تستمر الى منتصفه.

وقال علي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن هناك احتماليةً لهطول أمطار غزيرة أيام السبت والأحد وجزء من الاثنين في إدارتي منطقتي "رابرين"، و"سوران" المستقلتين والمناطق والقرى المحيطة بهما كافة مما قد يتسبب بحدوث فيضانات.

وأضاف أنه خلال اليومين قد تتساقط الأمطار بنسبة 150 ملم، وقد تهطل في مناطق أخرى بمعدل 200 ملم، داعيا سكان المناطق المذكورة أعلاه إلى "الحذر الشديد"، وعدم الاقتراب من مجاري المياه والأودية والمناطق المنخفضة.

وكان خبير الأرصاد الجوية آراس جبار قد ذكر، يوم الأربعاء الماضي، إن موجة من الثلوج و الأمطار ستغطي أجزاء مختلفة من إقليم كوردستان العراق اعتباراً من اليوم الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر وتستمر لمدة أربعة أيام.