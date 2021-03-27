خبير: الوضع الصحي لمرضى كورونا "سيء" في السليمانية

شفق نيوز/ كشف خبير صحي في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، ان المستشفيات تستقبل يوميا اكثر من 15 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 حالة معظمهم "سيئة" وهم بحاجة للدواء والاوكسجين.

وكتب الخبير الطبي ومدير المستشفى الجمهوري في السليمانية الدكتور داهات حويزي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان المستشفى تستقبل يوميا اكثر من 15 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، لافتا الى ان الوضع الصحي لمعظم المصابين غير مستقرة وهم بحاجة الى العلاج بالادوية والاوكسجين.

واضاف حويزي ان "وضع كورونا سيء ويتم ادخال 15 مصابا جديدا يوميا الى المستشفى الجمهوري في السليمانية"، مبينا ان الحالة الصحية لمعظمهم غير مستقرة وهم بحاجة للعلاج بالادوية والاوكسجين.

وتابع ان الامور اذا سارت على هذه الشاكلة فإن المستشفيات ستغص مرة اخرى بالمصابين بالفيروس خلال الاسبوعين المقبلين ولن يبق مكان لمزيد من المرضى في المستشفيات.