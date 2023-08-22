خبز "الكلانه".. موروث شعبي انتقل من الريف إلى المدينة (صور)

شفق نيوز/ حين تتجول في اسواق السليمانية وخاصة الشعبية منها لابد ان تصادفك اكلاتها المتميزة بطعمها وشكلها ومحتوياتها، ومن تلك الأكلات الشعبية هي (الكلانه) وخاصة في (شارع مولوي) الرئيسي، حيث تكون ذروة حركته في فترة العصر، إذ يتفنن "حسين مولد" في صناعة وتحضير هذه الاكلة الفلكلورية منذ اربعة عشر عاما.

وتحدث مولد لمراسل وكالة شفق نيوز، قائلاً إنه يعمل بهذه المهنة الشعبية والتراثية البسيطة منذ أربعة عشر عاماً، حيث يكتسب رزقه منها.

ويضيف حسين، انه حاول نقل هذه الأكلة من القرى والأرياف إلى داخل المدينة عن طريقة عربة بسيطة وأدوات شعبية يصنع بها "الكلانه" لزبائنه، مؤكدا أن هذه المهنة لا تتطلب أدوات ضخمة ومكان كبير، بل جميعها لا تتجاوز الخمسة أهمها العربة والمشويات وأواني بسيطة.

ويقترح حسين، على أقرانه من الشباب العاطلين عن العمل ممارسة هذه المهنة التي لاتكلف كثيرا ولا تحتاج لمهارات عالية سوى الرغبة بالعمل، مشيرا إلى أن المتطلبات المادية لهذه المهنة لا تتجاوز 300 ألف دينار وهي بمثابة اجار محل لشهر واحد.

ويتكون خبز "الكلانة" بالكوردية " کەلانە" من البصل الأخضر وبعض المطيبات الطبيعية، وهو من الاكلات الكوردية القديمة التي كانت تحضر في فصل الشتاء بالأخص في القرى والأرياف.