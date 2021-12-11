خبر سار .. موجة من الأمطار الغزيرة والثلوج تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي آراس جبار يوم السبت أن تجتاح موجة من الأمطار مناطق ومدن إقليم كوردستان كافة إعتباراً من نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام.

وقال جبار في منشور له اليوم، إن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي قوي اعتبارا من يوم الخميس المصادف 16 - 12 - 2021 يصحبها تساقط غزير للأمطار خاصة في يومي 17 - 18 من الشهر الجاري، مبينا أن هذا المنخفض سيتعمق ويشمل مناطق الإقليم كافة وتزداد معه نسبة تساقط الأمطار بشكل يبعث على السرور.

وبعد هذه الموجة توقع المتنبئ الجوي قدوم كتلة هوائية باردة من "سيبيريا" إلى تركيا وشمالي إيران اعتباراً من يوم 22 ولغاية 26 من هذا الشهر تليها موجة باردة أخرى يتأثر بها الإقليم والعراق وتنخفض معها درجات إلى مستويات ملحوظة، ليبدأ مع فصل الشتاء البارد وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية.