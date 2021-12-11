سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خبر سار .. موجة من الأمطار الغزيرة والثلوج تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-11T07:33:30+0000
خبر سار .. موجة من الأمطار الغزيرة والثلوج تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي آراس جبار يوم السبت أن تجتاح موجة من الأمطار مناطق ومدن إقليم كوردستان كافة إعتباراً من نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام.

وقال جبار في منشور له اليوم، إن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي قوي اعتبارا من يوم الخميس المصادف 16 - 12 - 2021 يصحبها تساقط غزير للأمطار خاصة في يومي 17 - 18 من الشهر الجاري، مبينا أن هذا المنخفض سيتعمق ويشمل مناطق الإقليم كافة وتزداد معه نسبة تساقط الأمطار بشكل يبعث على السرور.

وبعد هذه الموجة توقع المتنبئ الجوي قدوم كتلة هوائية باردة من "سيبيريا" إلى تركيا وشمالي إيران اعتباراً من يوم 22 ولغاية 26 من هذا الشهر تليها موجة باردة أخرى يتأثر بها الإقليم والعراق وتنخفض معها درجات إلى مستويات ملحوظة، ليبدأ مع فصل الشتاء البارد وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية.

related

موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

Date: 2021-01-26 10:17:12
موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الثلوج والأمطار

Date: 2021-02-10 06:48:11
إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الثلوج والأمطار

موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان

Date: 2021-03-09 08:41:28
موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان

موجة جديدة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان نهاية الأسبوع

Date: 2021-11-09 08:31:20
موجة جديدة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان نهاية الأسبوع

توقعات بتساقط الأمطار والثلوج في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-11 20:04:25
توقعات بتساقط الأمطار والثلوج في إقليم كوردستان

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

Date: 2021-05-07 10:36:25
أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يتعرض لأول موجة لتساقط الأمطار وتصاعد للغبار

Date: 2020-08-22 14:53:13
إقليم كوردستان يتعرض لأول موجة لتساقط الأمطار وتصاعد للغبار

السليمانية تسجل أعلى نسبة بالامطار الهاطلة على اقليم كوردستان

Date: 2020-05-06 12:42:04
السليمانية تسجل أعلى نسبة بالامطار الهاطلة على اقليم كوردستان