خبر سار من بغداد لمزارعي إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، يوم الجمعة، أن مستحقات المزارعين المالية ستصل إلى إقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وقال عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "عقب المخاطبة الرسمية رقم 340 وخطاب الدعم من وزارة التجارة رقم 10065 في كتابنا أعلاه، وبعد أكثر من ثلاثة اجتماعات مع كل من وزارة التجارة والصناعة والمالية تقرر تثبيت حصص مزارعي الإقليم للسنوات (2014,2015,2016) في حساب وزارة التجارة".

وأضاف أن "في الاجتماع الأخير أمس مع وزير التجارة، جرى الاتفاق على إرسال المبلغ بالكامل إلى الإقليم الأسبوع المقبل، وتوزيعه على الفلاحين"، مردفاً بالقول: "لسوء الحظ، كانت هناك محاولة لإرسال 100 مليار فقط من أصل 309 مليارات لهذا العام، لكن تم رفضها وأخيراً سيتم إرسال جميع الأموال الأسبوع المقبل".