خبر سار للمحاضربن في كوردستان.. التعاقد مع قرابة ألفين منهم في جامعات الإقليم

شفق نيوز/ زفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، خبراً ساراً لقرابة ألفي محاضر في جامعات الاقليم بصدور اوامر بتعيينهم بعقود.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير ارام محمد قادر، اصدر اعماما الى جميع الجامعات الحكومية بإصدار اوامر جامعية بالتعاقد مع الاساتذة المحاضرين فيها بصفة عقد".

وأضافت الوزارة أنه "جاء في الاعمام انه بعد صدور الامر الوزاري رقم 2367 بتاريخ 6 / 10 / 2024 بشأن تعيين الاساتذة المحاضرين في الجامعات التابعة للوزارة بصيغة عقد، تقرر تكليف الجامعات بإصدار أوامر جامعية بمباشرة المحاضرين بصفة عقد على ملاكات الجامعات اعتبارا من 28 / 10 / 2024".

يذكر أن قرار التعاقد مع المحاضرين في الجامعات الحكومية الكوردستانية يشمل 1992 حاضراً.