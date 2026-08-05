خبراء قانونيون يعيدون طرح مسودة دستور كوردستان للنقاش

شفق نيوز- أربيل

انطلقت في مدينة أربيل، يوم الأربعاء، أعمال مؤتمر قانوني يشارك فيه أكثر من 60 خبيراً قانونياً، لإعادة مناقشة مسودة دستور إقليم كوردستان، بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة.

وقال الخبير في القانون الدولي، الدكتور رؤوف رحمان، لوكالة شفق نيوز، إن مراجعة الدساتير وإدخال التعديلات عليها ممارسة معمول بها حتى في الدول التي تمتلك دساتير دائمة، مؤكداً أن دستور إقليم كوردستان "بحاجة أيضاً إلى نقاش قانوني يثري مسودته ويواكب المتغيرات".

من جانبه، أوضح عضو البورد القانوني لشبكة "ماف" (الحقوق)، كامران شيخاني، أن المؤتمر يأتي ضمن مشروع تنفذه الشبكة بدعم من منظمة الشعب النرويجي للمساعدات (NPA)، بهدف تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية.

وأضاف أن المشروع يتضمن مراجعة مسودة تقرير مراقبة سيادة القانون، وعقد مؤتمر وطني للإعلان عن نتائجه، إلى جانب تنظيم مؤتمر في أربيل لإعادة طرح مسألة دستور إقليم كوردستان للنقاش مجدداً.