خانقين.. 70% من المزارعين يرفضون تسويق القمح لوزارة التجارة لهذه الأسباب

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن رفض غالبية المزارعون تسويق القمح الى وزارة التجارة لأسباب عدة.

وقال مدير المديرية كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ ان "60 - 70% من المزارعين يرفضون تسويق القمح الى مركز الاستلام في خانقين بسبب ارتفاع أسعار القمح في الأسواق المحلية من 900 الى 950 ألف دينار للطن الواحد فيما تتسلم وزارة التجارة القمح بسعر 850 الف دينار للطن الواحد".

وبين عبدالله أن "أبرز أسباب عزوف التسويق لوزارة التجارة هو تأخر وتلكؤ دفع المستحقات ما يسبب كوارث ومشاكل اقتصادية ومعيشية للمزارعين"، مشيرا إلى أن "انخفاض إنتاج القمح للموسم الحالي بنسبة 50% تسبب بارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية وكثرة الطلب على المحصول".

واكد ان "3 مزارعين فقط سوقوا محاصيل القمح الى مركز الاستلام "سايلو خانقين" من اجمالي اكثر من 3500 مزارع موزعين في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعة لزراعة كوردستان بالرغم من الاستلام مفتوح وبتسهيلات لم تشهدها الأعوام الماضية".

وانطلق موسم حصاد القمح في 15 آيار الماضي، وذلك بعد خفض الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 35% لأسباب وظروف متعددة.

وتراجع إنتاج القمح في خانقين ونواحي ميدان وقوره تو الموسم الماضي، إلى أكثر من 30%، حيث بلغ الإنتاج 40 ألف طن، فيما تجاوز الإنتاج 60 ألف طن في موسم 2020 بسبب شح المياه.

وتجري حملة حصاد القمح في خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، سنوياً بإشراف شعبة زراعة خانقين ومديرية الزراعة التابعة للإقليم، على أن تسوق محاصيل مركز خانقين إلى سايلوات بعقوبة وفق الخطة الزراعية المقررة، فيما ترسل محاصيل نواحي ميدان وقوره تو إلى سايلو كلار، مركز إدارة كرميان.