خانقين.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول محلي مسجون في السليمانية

شفق نيوز/ طالب العشرات من أهالي قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الخميس، السلطات القضائية باطلاق سراح قائممقام خانقين السابق محمد امين ملا حسن والمعتقل حاليا في احد سجون السليمانية بعد قرار قضائي بسجنة لمدة عامين بتهم التجاوز على المال العام.

واصدرت محكمة جنايات كركوك / كرميان في اقليم كوردستان الاربعاء، حكما يقضي بالسجن لمدة سنتين بحق قائممقام قضاء خانقين السابق محمد ملا حسن، وفق المادة (335) من قانون العقوبات العراقي.

وتعود ملابسات القضية الى ادانة ملا حسن بتسهيل عملية بناء مرآب للسيارات بالتجاوز على ارض تعود للمال العام في خانقين عندما كان قائممقام للقضاء.

وقال أحد المتظاهرين يدعى يونس مروان لوكالة شفق نيوز، إن "قائممقام خانقين السابق سجن بتهمة بعيدة وهو مشروع مرآب امرت القوات الامريكية ببنائه قبل اكثر من 14عاما لدواع وتحوطات امنية والذي عدته الجهات القضائية تجاوزا على اراضي وممتلكات الدولة".

واضاف "يجب اعادة النظر بالحكم القضائي الصادر بحق قائممام خانقين واعادة التحقيق بالقضية لبيان الحقيقة للرأي العام معتبرا مشروع المراب خدمة للصالح العام وحماية للمواطنين من هجمات وتهديدات ارهابية انذاك".

ورد قائممقام خانقين محمد امين ملا حسن على قرار سجنه في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، قائلاً إن "حقيقة بناء مرآب للسيارات في خانقين تعود الى سنوات الارهاب والعنف أبان وجود القوات الامريكية التي طلبت من ادارة خانقين اخلاء المرآب ونقله الى مكان آخر خوفاً من تهديدات وهجمات تستهدف المواطنين، ما دفعنا الى بناء مرآب آخر للحفاظ على ارواح المواطنين"، مبيناً أنه "طالب المحافظ آنذاك بالحضور الى خانقين لحل المشكلة ولم يأتِ".