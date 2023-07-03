خانقين واطراف كوردستان تطالب بغداد بتوسيع خطط تسويق القمح

شفق نيوز/ طالبت مناطق اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو ضمن حدود كوردستان، يوم الإثنين، الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة بتوسيع خطط تسويق واستلام القمح بعد خفضها بنسبة 75%.

وقال مدير زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "انتاج القمح في نواحي ميدان وقوره تو التابعتان لوحدة كرميان ومناطق اطراف خانقين تجاوز 52 ألف طن فيما حددت كميات التسويق الى سايلو كلار وخانقين بـ 17500 طن فقط وبخفض بلغ 75%.

وأكد عبدالله؛ أن "غالبية المزارعين اضطروا لتسويق القمح إلى الأسواق التجارية المحلية بأسعار تراوحت 700- 730 الف طنا فيما حددت الحكومة اسعار الاستلام ضمن الخطة الزراعية بـ850 الف دينار او اكثر.

واشار عبدالله الى "نجاح الخطة الشتوية بمراحلها المتسلسلة (الزراعة والسقي والحصاد والتسويق) دون اي مشاكل او حوادث حرائق تذكر".

ودعا مدير زراعة خانقين وزارة التجارة الى اعادة النظر بقرار خفض كميات التسويق في مناطق اطراف خانقين ومناطق كوردستان دعما للاقتصاد المحلي وإنعاش الواقع المعيشي والاقتصادي للمزارعين والطبقات التي تعتاش على الزراعة كمورد مالي اساسي.

وشكت محافظات ومناطق اقليم كوردستان في وقت سابق عبر وكالة شفق نيوز، من قلة حصص التسويق المقررة من قبل وزارة التجارة الاتحادية التي حددت بـ500 الف طن لجميع مناطق الاقليم، منها 280 ألف طن من السليمانية وحلبجة وإدارتيّ رابرين وكرميان.