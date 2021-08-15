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خانقين.. مدارس كوردستان تنهي الامتحانات الاعدادية بنجاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-15T11:14:47+0000
خانقين.. مدارس كوردستان تنهي الامتحانات الاعدادية بنجاح

شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاحد، انتهاء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية بنجاح وبخطة مشتركة بين عدة دوائر.

 وقال مدير الدائرة حسن محمد طالباني لوكالة شفق نيوز، إن "تربية خانقين انهت امتحانات الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي بنجاح وبمشاركة اكثر من 700 طالب من 6 مدارس"، مشيرا الى ان "الامتحانات جرت بخطة متكاملة شاركت بها عدة دوائر وبدعم من ادارة خانقين".

 واضاف، أن "تربية خانقين وبالتنسيق مع ادارة خانقين أمّنت جميع مستلزمات نجاح الامتحانات النهائية والتي تضمنت تأمين المراكز الامتحانية وتوفير التيار الكهربائي خلال ساعات الامتحان بشكل متواصل ودون انقطاع".

واشار طالباني الى ان "امتحانات الفرع الصناعي ستنتهي الاربعاء القادم وضمن خطة منظمة".

يذكر ان امتحانات الدراسة الاعدادية لمدارس كوردستان انطلقت في الخامس والعشرين من تموز الماضي في خانقين والمناطق الكوردستانية الاخرى.

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