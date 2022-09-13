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خانقين.. أكثر من 5000 طالب يبدأون العام الدراسي في المدارس التابعة لكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T09:20:06+0000
خانقين.. أكثر من 5000 طالب يبدأون العام الدراسي في المدارس التابعة لكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية خانقين التابعة لإقليم كوردستان انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارسها البالغ عددها 32 مدرسة من جميع المراحل الدراسية.

وقال مدير المديرية حسن طالباني لوكالة شفق نيوز؛ إن "العام الدراسي في مدارس خانقين التابعة لتربية كوردستاني انطلق اليوم في 32 مدرسة تشمل مراحل الدراسة الأساسية والاعدادية والمهنية ورياض الأطفال التحقوا والذين يتجاوز عددهم 5000 طالبا".

واكد طالباني؛ ان "وزارة التربية في إقليم كوردستان هيأت جميع مستلزمات العام الدراسي بشكل مثالي والذي يشمل الكتب والقرطاسية والمستلزمات الأخرى، بخطة منظمة إيذانا بعام دراسي متميز".

وأضاف أن "تربية كوردستان ذللت جميع المشاكل في مدارسنا ووفرت أجواء دراسية مثالية خدمة للعملية التربوية".

وقرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، جرس انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، في مدرسة أيلول بقضاء بردرش.

وفتحت أبواب المدارس لأكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة في إقليم كوردستان.

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