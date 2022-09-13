خانقين.. عطلة الأربعين تشمل ملاكات الدوائر التابعة لإقليم كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ان العطلة التي أعلنت عنها المحافظة بمناسبة زيارة الأربعين تشمل ملاكات الدوائر التابعة لإقليم كوردستان ايضاً.

وجاء في بيان لإعلام قائممقامية خانقين ورد لوكالة شفق نيوز، أن ‏انها تعلم المواطنين بأن محافظة ديالى اعلنت عن "تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس في جميع المؤسسات (بما فيها ملاك كوردستان وديالى)، بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين، بإستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات".

وأعلنت عدد من المحافظات العراقية بينها ديالى، عن تعطيل الدوام الرسمي لهذين اليومين بمناسبة زيارة الاربعين.