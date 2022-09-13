سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خانقين.. عطلة الأربعين تشمل ملاكات الدوائر التابعة لإقليم كوردستان 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T19:15:02+0000
خانقين.. عطلة الأربعين تشمل ملاكات الدوائر التابعة لإقليم كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ان العطلة التي أعلنت عنها المحافظة بمناسبة زيارة الأربعين تشمل ملاكات الدوائر التابعة لإقليم كوردستان ايضاً. 

وجاء في بيان لإعلام قائممقامية خانقين ورد لوكالة شفق نيوز، أن ‏انها تعلم المواطنين بأن محافظة ديالى اعلنت عن "تعطيل الدوام الرسمي ليومي  الاربعاء والخميس في جميع المؤسسات (بما فيها ملاك كوردستان وديالى)، بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين، بإستثناء الطلبة لغرض اداء الامتحانات في المدارس والجامعات".

وأعلنت عدد من المحافظات العراقية بينها ديالى، عن تعطيل الدوام الرسمي لهذين اليومين بمناسبة زيارة الاربعين.

related

في ديالى.. دعاوى ملكية الكورد بلا حسم و"التعريب" يتعدى ممارسات البعث

Date: 2022-09-10 11:21:12
في ديالى.. دعاوى ملكية الكورد بلا حسم و"التعريب" يتعدى ممارسات البعث

اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

Date: 2020-05-17 14:52:29
اجتماع امني ونيابي يتمخض عنه توصية لإعادة البيشمركة لخانقين

في ديالى.. أول اجتماع أمني بين الجيش والبيشمركة

Date: 2020-07-28 11:59:26
في ديالى.. أول اجتماع أمني بين الجيش والبيشمركة

لأول مرة منذ 2017.. الديمقراطي الكوردستاني يبث رسائل العودة إلى خانقين

Date: 2020-08-14 15:42:36
لأول مرة منذ 2017.. الديمقراطي الكوردستاني يبث رسائل العودة إلى خانقين

زراعة كوردستان تنجز أكثر من 50% من حملة الحصاد في خانقين دون حوادث تخريبية

Date: 2021-05-24 09:37:27
زراعة كوردستان تنجز أكثر من 50% من حملة الحصاد في خانقين دون حوادث تخريبية

رجل يقتل زوجته داخل فندق وسط أربيل وانتحار شاب شنقاً في خانقين

Date: 2021-09-09 07:05:55
رجل يقتل زوجته داخل فندق وسط أربيل وانتحار شاب شنقاً في خانقين

البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تنامي تحركات داعش في المتنازع عليها

Date: 2019-05-27 21:04:03
البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تنامي تحركات داعش في المتنازع عليها

فرار مئات الدواعش من عمليات البيشمركة نحو حدود ديالى وكركوك

Date: 2021-12-24 08:27:48
فرار مئات الدواعش من عمليات البيشمركة نحو حدود ديالى وكركوك