خانقين توزع أكثر من 6 آلاف بطاقة تموينية للمشمولين بالمادة 140

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الخميس، اطلاق عمليات توزيع البطاقات التموينية لأكثر من 6000 شخص مشمولين بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وقال قائممقام القضاء دلير حسن لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التوزيع شملت المشمولين بالمادة 140 ممن عادوا من الترحيل من داخل وخارج العراق وممن نقلوا بطاقاتهم او اعادوها الى مناطق سكناهم الاصلية في مناطق خانقين والسعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة".

واضاف، أن "كوادر من مركز تموين ديالى والادارة المحلية تواصل عمليات التوزيع وفق انسيابية عالية ووفق الضوابط والاليات القانونية المعتمدة".

وتعد المادة 140 مادة دستورية أقرت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 لحل قضية كركوك، والمناطق المتنازع عليها، ويطالب الكورد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك.

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.