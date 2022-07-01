خانقين تنجز 70% من حملة تسويق الحبوب والأسواق المحلية تستولي على نصف الإنتاج 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة خانقين، اليوم الجمعة، انجاز 70% من حملة تسويق القمح، مؤكدة أن عملية التسويق كانت مناصفة بين الجانبين الحكومي والأهلي لظروف اقتصادية خاصة بالمسوقين.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز" ان 70% من محصول القمح تم تسويقه الى صومعة كلار والشركات الاهلية والتجار خلال الموسم الحالي"، مؤكدا "تجاوز الإنتاج للموسم الحالي 25 الف طنٍ، فيما بلغ انتاج الموسم الماضي 22 الف طنٍ ضمن المناطق الخاضعة لمسؤولية دائرته (أطراف خانقين وميدان وقوره تو).

وكشف عبدالله ان "نسبة القمح المسوق الى وزارة التجارة – صومعة (سايلو) كلار لم يتجاوز 50% فيما قام باقي المزارعين بتسويق محصولهم إلى الشركات الاهلية والتجار لاسباب عديدة ابرزها ارتفاع الأسعار اذ بلغ سعر الطن الواحد من القمح في الأسواق 900-950 الف دينار فيما أعلنت التجارة أسعار القمح بـ 850 الف دينار للطن الواحد".

وواصل مدير زراعة خانقين أن "مديونية المزارعين للمكاتب الزراعية الاهلية دفعهم الى تسويق القمح للشركات والمكاتب لتسديد الديون التي بذمتهم الى جانب ارتفاع أسعار الادوية والمستلزمات الزراعية والاسمدة واجور الحصاد الى 40 -50% عن الموسم الماضي".

وكان موسم الحصاد القمح قد انطلق في 15 آيار الماضي، وذلك بعد خفض الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 35%.

وتراجع إنتاج القمح في خانقين ونواحي ميدان وقوره تو الموسم الماضي، إلى أكثر من 30%، حيث بلغ الإنتاج 40 ألف طن، فيما تجاوز الإنتاج 60 ألف طن في موسم 2020 بسبب شح المياه.

وتجري حملة حصاد القمح في خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، سنوياً بإشراف شعبة زراعة خانقين ومديرية الزراعة التابعة للإقليم، على أن تسوق محاصيل مركز خانقين إلى سايلوات بعقوبة وفق الخطة الزراعية المقررة، فيما ترسل محاصيل نواحي ميدان وقوره تو إلى "سايلو" كلار، مركز إدارة كرميان.