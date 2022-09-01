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خانقين تسجل سلسلة هزات أرضية تركزت في منطقتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-01T06:17:16+0000
خانقين تسجل سلسلة هزات أرضية تركزت في منطقتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، بتسجيل أربع هزات أرضية ضربت مدينة خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سرباً من الهزات الأرضية ضرب، فجر اليوم، قضاء خانقين، إذ كانت الهزة الاولى بقوة (2.9) درجة، وتحديداً في الساعة (1:48:26)، وحدثت بمسافة (11كم) شمالي غرب خانقين، تبعتها هزة أرضية ثانية بفارق دقيقتين وبقوة (2.9) درجة وتحديدا عند الساعة (1:50:15)، وبمسافة ( 9كم) شمالي خانقين".

وأضاف أن "الهزة الثالثة حصلت في نفس مكان الهزة الثانية وبقوة (3.2) درجة، عند ساعة (2:04:45)، كما أن هزة أرضية رابعة تلتها بقوة (3.4) درجة عند الساعة (2:30:38)، وبمسافة (11كم) شمالي غرب خانقين".

ولم يشر المصدر الى حدوث اضرار مادية أو بشرية.

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