خانقين تستعد لإحياء مهرجان يوم العلم الكوردستاني بمشاركة واسعة

شفق نيوز- ديالى

تستعد مدينة خانقين، يوم غد الأربعاء الموافق السابع عشر من كانون الأول الجاري، لإحياء مهرجان يوم العلم الكوردستاني بمشاركة واسعة من مختلف أطياف ومكونات المدينة.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المهرجان، صلاح الوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات جاهزة بالكامل، ولم يتبقَّ سوى حضور الجماهير يوم غد عند الساعة الثالثة عصراً في فلكة كرندي"، مبيناً أن "خانقين بجميع مكوناتها تستعد للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية".

وأضاف أن "فقرات المهرجان تتضمن رفع أطول علم لكردستان بطول 50 متراً على أعلى بناية في خانقين، إلى جانب رفع علم آخر بالطول نفسه يحمله شباب خانقين، وينطلق به من فلكة عزيز بشتوان باتجاه فلكة كرندي، حيث سيتم استقبال العلم والمحتفلين بالورود والنشيد الوطني الكوردستاني".

وأشار إلى أن "فعاليات المهرجان ستُفتتح بكلمة يلقيها قائمقام قضاء خانقين جواد فيض الله، تعقبها فقرات فنية وغنائية يحييها المطرب سامان سهرابي، بمشاركة عدد من فناني خانقين، في فلكة كرندي".

وبيّن الوندي، أن "اللجنة المشرفة على الاحتفالية، وبالتعاون مع الأحزاب الكوردية في خانقين وبمساندة المواطنين، خصصت أكثر من عشرة آلاف علم لكوردستان، سيتم توزيعها خلال اليوم الثلاثاء ويوم غدٍ الأربعاء"، لافتاً إلى أن "الاحتفال سيُختتم بمسيرة سيارات تجوب شوارع المدينة رافعة أعلام كوردستان".

يُحتفل بيوم العلم الكوردستاني في السابع عشر من كانون الأول من كل عام، تخليداً لاعتماد علم إقليم كوردستان رمزاً للهوية الوطنية والنضال التاريخي للشعب الكوردي.

وتشهد مدن الإقليم والمناطق ذات الغالبية الكوردية فعاليات متنوعة بهذه المناسبة، تتضمن احتفالات جماهيرية، وفعاليات فنية وثقافية، ورفع الأعلام في الساحات العامة، تأكيداً على معاني الوحدة والانتماء الوطني.