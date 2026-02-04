خانقين تحتفي بأكثر من 30 مبدعاً ومتميزاً خلال عام 2025

شفق نيوز - خانقين

أقام دار "الشهيد سلام" الثقافي في خانقين، اليوم الأربعاء، مراسم احتفالية لتكريم المبدعين والمتميزين الذين قدموا إنجازات وخدمات بارزة خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الطاقات المحلية وتعزيز قيم التعايش المجتمعي في المدينة.

وقال عضو اللجنة المشرفة على الحفل، عباس محيي الدين، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن المركز نظم حفلاً تكريمياً يُعد الأول من نوعه في خانقين، جرى خلاله تكريم أكثر من 30 مبدعاً ومتميزاً في مجالات متعددة، تقديراً لما قدموه من خدمات نوعية لأهالي المدينة على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم.

وأوضح محيي الدين أن الهدف من المبادرة يتمثل في تسليط الضوء على جهود الشخصيات الفاعلة في المجتمع، وتشجيع الجهات والأفراد الذين يبذلون عملاً مضاعفاً ويقدمون أداءً مهنياً وإنسانياً متميزاً.

وأضاف أن قائمة المكرّمين شملت موظفين في مؤسسات الدولة، ومنتسبين إلى الدوائر الخدمية والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، إلى جانب عناصر من الشرطة والأسايش والحشد الشعبي، فضلاً عن ناشطين وإعلاميين وفنانين ومعلمين وكتّاب ورجال دين، مبيناً أن الجميع أسهم خلال عام 2025 في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي وخدمة المجتمع في خانقين.

وأشار إلى أن الحفل شهد حضور ممثلي المدينة وعدد من الشخصيات السياسية والحكومية، إضافة إلى نخبة من المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن العام، الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لدعم الإبداع وتعزيز روح التعاون بين مكونات المجتمع.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة مبادرات ثقافية واجتماعية يسعى الدار من خلالها إلى تحفيز العمل التطوعي والاحتفاء بالنماذج الإيجابية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي في خانقين.