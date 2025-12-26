خانقين تحتفي بتوقيع كتاب كوردي وتؤكد على تعزيز اللغة وتعليمها (صور)

شفق نيوز- خانقين

في إطار الاهتمام بالحراك الثقافي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، أُقيمت فعالية أدبية جديدة عكست الاهتمام المتزايد بالأدب واللغة الكوردية، تمثّلت بإقامة حفل توقيع كتاب للكاتب ماجد سورەميري.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر حفل التوقيع، بأن مديرية الثقافة والفنون في خانقين التابعة لحكومة إقليم كوردستان، وبالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافي، نظّمت عصر يوم الجمعة، حفل توقيع كتاب (تا گوڵ سوو لە لیو ئاگردان)، على قاعة دار الشهيد سلام للثقافة، عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وشهدت المراسيم حضور قائمقام قضاء خانقين جواد فيض الله، إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء والأكاديميين، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي، في أجواء اتسمت بالتفاعل اللافت مع مضامين الكتاب والأنشطة المرافقة له.

وتخلّل الحفل عقد ندوة ثقافية أدارها الشاعر كنعان حاتم مراد، جرى خلالها تسليط الضوء على الأبعاد الفكرية والأدبية للكتاب، ومناقشة التجربة الإبداعية للكاتب، ودوره في إثراء المكتبة الكوردية بأعمال تعالج قضايا الهوية واللغة والانتماء الثقافي.

وأشار المراسل إلى أن "مداخلات الأدباء والمثقفين ركزت على أهمية العناية باللغة الكوردية، ولا سيّما في ظل التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، مع التأكيد على ضرورة توجيه الأبناء نحو التعليم باللغة الكوردية، بوصفه ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني للأجيال المقبلة".

كما شدّد الكاتب على الدور الحيوي للمؤسسات الإعلامية في دعم المسار الثقافي، وفي مقدمتها مؤسسة شفق نيوز، لما تضطلع به من دور فاعل في مواكبة الحراك الثقافي والفكري، وتسليط الضوء على قضايا اللغة والهوية ونقلها إلى الرأي العام.

وفي ختام المراسيم، قام الكاتب ماجد سورەميري بتوقيع نسخ من كتابه للحاضرين، معرباً عن شكره للجهات المنظمة وللشخصيات الثقافية والإعلامية المشاركة، ومؤكداً أن استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في تنشيط المشهد الثقافي في خانقين، ويعزز من حضور الأدب الكوردي ومكانته، لا سيّما بين فئة الشباب.