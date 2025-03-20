خانقين.. احتواء صدام بين محتفلي نوروز و"موكب للتطبير"

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى جواد فيض الله، مساء الخميس، استقرار الأوضاع والسيطرة على الموقف الأمني بعد احتكاك بين المحتفلين بأعياد نوروز وموكب تطبير.

وقال فيض الله، لوكالة شفق نيوز، إن "خانقين لطالما عرفت بمدينة التعايش السلمي بين مختلف القوميات والطوائف، والحكومة المحلية خصصت فلكة عزيز بشتوان لإيقاد شعلة أعياد نوروز، وفلكة كرندي لنصب خيم العزاء بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب".

وأضاف أن "الحكومة المحلية منعت أي مظاهر للاحتفال نتيجة وجود مناسبة دينية"، لافتا الى أن "المئات من أهالي المدينة حضروا لإيقاد شعلة نوروز من قبل السيدة خرمان اسماعيل وهي ناجية من مجزرة الأنفال وفقدت جميع أفراد عائلتها، مع عدد من الشخصيات والوجهاء".

وأكد قائممقام خانقين، أن "عدة أشخاص ضمن موكب تطبير اقتحموا مكان إيقاد شعلة نوروز وحدث احتكاك بسيط بينهم وبين المواطنين حول الشعلة لكن تم احتواء الموقف بسرعة ولايوجد أي توتر بالوقت الراهن".

واشار المسؤول المحلي الى أن"التعايش السلمي في خانقين أولوية قصوى بالنسبة للجميع والأجهزة الأمنية تنتشر في كافة أنحاء المدينة والمواطنين بمختلف طوائفهم يمارسون طقوسهم بحرية بلا أي خروقات أو مشكلات".