خاص.. أوسع تغييرات إدارية في أربيل تطال مديري البلديات والدوائر الخدمية

شفق نيوز- أربيل

أفاد مسؤول محلي في أربيل، يوم الخميس، بإجراء واحدة من أوسع عمليات التغيير الإداري في الدوائر الخدمية بالمحافظة، شملت عدداً من مديري البلديات والمؤسسات المرتبطة برئاسة بلدية أربيل.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن مراسم التغيير جرت صباح اليوم في رئاسة بلدية أربيل، بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الهادي.

وأوضح أن التغييرات شملت مديري البلديات الست التابعة لرئاسة بلدية أربيل، وهي بلديات 1 و2 و3 و4 و5 و6، إضافة إلى مدير التخطيط العمراني في أربيل، ومدير البيئة والخدمات، ومدير هندسة الحدائق، ومدير دائرة حديقة سامي عبد الرحمن.

وأضاف أن المراسم تضمنت تقييماً عاماً لأداء المديرين السابقين، وتقديم الشكر والتقدير لهم على ما قدموه من خدمات للمواطنين خلال فترة عملهم، فيما جرى تقديم المديرين الجدد في إطار خطة تهدف إلى مواصلة عملية التطوير ورفع مستوى الخدمات في المحافظة.