خاص.. "سنتكوم" تعلق على أنباء سحب منظومة "باتريوت" من أربيل

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أفاد مسؤول في القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، يوم الاثنين، بأن عمليات إعادة التوزيع والتدوير القوات والأصول العسكرية مستمرة في المنطقة، إلا أنه لم يؤكد أو ينفي الأخبار المتداولة بشأن سحب منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي من مطار أربيل في إقليم كوردستان.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "القيادة المركزية الأميركية تقوم بشكل منتظم بتدوير وإعادة تموضع القوات والأصول العسكرية التابعة للولايات المتحدة لدعم المهام الموكلة إليها".

وأضاف: "ومع ذلك، لا نناقش هذه التحركات العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن الداخلي للأسرار والعمليات العسكرية".

ويأتي هذا التصريح في ظل أنباء أشارت إلى بدء الجيش الأميركي بإزالة وسحب أجزاء من منظومات "باتريوت" المخصصة لحماية مطار أربيل والقاعدة العسكرية التابعة له، ما أثار اهتماماً وتساؤلات حول طبيعة وأسباب هذه التحركات الدفاعية في العراق والمنطقة.

وكانت تقارير غربية تحدثت بأن الجيش الأميركي بدأ خلال الأسبوع الماضي بسحب قواته المتمركزة قرب مطار أربيل، في إطار عملية لا تزال مستمرة، شملت نقل معظم القوات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى خارج العراق.

وبحسب تقرير لموقع "المونيتور"، أزال الجيش الأميركي جميع منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" من القاعدة العسكرية في أربيل ونقلها إلى موقع آخر، فيما أبقى على بعض منظومات الدفاع الأخرى.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين واشنطن وبغداد بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2026، رغم استمرار التهديدات والهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف إقليم كوردستان.