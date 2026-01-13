خاص .. تراجع إقبال المسافرين يتسبب بتعليق الرحلات الجوية بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز - السليمانية

أوضح مصدر خاص مطلع في مطار السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، حقيقة تعليق بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران من مطاري أربيل والسليمانية الدوليين.

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية قد تداولت ظهر اليوم، بإيقاف الرحلات الجوية بين المطارين إلى العاصمة طهران، مرجعة السبب في ذلك الى اضطرابات الاوضاع في ايران نتيجة الاحتجاجات

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تعليق الرحلات جاء بناءً على قرار من شركة الطيران المدني العراقي، ويعود سببه إلى قلة عدد المسافرين المتجهين إلى طهران خلال هذه الفترة".

وأوضح أن "قلة الإقبال أدت إلى تعليق رحلتين وتعديل جدول الرحلات إلى موعد آخر"، مؤكداً أن "الموضوع لا يحمل أي أبعاد سياسية أو أمنية، ولا يرتبط بأي قضايا أخرى".

وأضاف المصدر أن "التعليق يخص هذه الرحلات المحددة، بما فيها رحلة يوم غد الأربعاء، وهو إجراء مؤقت مرتبط بعدد المسافرين فقط".