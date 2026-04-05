خاص.. المعارضة الكوردستانية الإيرانية تنفي حديث ترمب عن تزويد الكورد بالسلاح

شفق نيوز- طهران

نفى مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، يوم الأحد، صحة ما تحدث به الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تلقي الحزب أو أحزاب كوردية أخرى في شرق كوردستان أسلحة من الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وقال المسؤول كريم برويزي لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني لم يتسلم أي قطعة سلاح من الولايات المتحدة"، ورغم أنه لم يجزم بعدم تسليم واشنطن أسلحة لجهات أخرى، لكنه أكد "عدم تلقي أي حزب كوردي في شرق كوردستان دعماً من هذا النوع".

وفي ما يتعلق بالحديث عن دعوات للتظاهر خلال الأيام المقبلة، أوضح برويزي، أن "الأحزاب الكوردية لم تطلب من المواطنين النزول إلى الشوارع خلال فترة الاحتجاجات، بل اكتفت بالدعوة إلى يوم واحد من الإضراب السلمي".

وجدد برويزي نفيه جميع الشائعات التي تربطه بتلقي دعم عسكري من الولايات المتحدة، قائلاً: "لم تصلنا أي رصاصة من الولايات المتحدة، وعلى حد علمنا لم تتلق أحزاب المعارضة الإيرانية الأخرى أي دعم مماثل خلال فترة التظاهرات، ولم تردنا أي معلومات تشير إلى خلاف ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى "إرسال أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين في وقت سابق من العام عبر الكورد لكن الكورد احتفظوا بها".

والجمعة الماضي، أكد المتحدث باسم حزب "حرية كوردستان" خليل نادري لوكالة شفق نيوز، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كوردستان العراق، لا تقوم بأي تحركات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تعرض مقار تلك الجماعات لهجمات شبه يومية.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء الماضي، عدم تسليح المعارضة الإيرانية المتواجدة على الأراضي العراقية، مجدداً موقف بغداد الرافض للعمليات العسكرية (الأميركية - الإسرائيلية) ضد طهران.

بدورها نفت حكومة إقليم كوردستان، في 5 آذار/ مارس 2026، ما تداولته تقارير عن دور للإقليم في تسليح أحزاب كوردية معارضة وإرسالها إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن هذه المزاعم "عارية عن الصحة تماماً".

وكانت تقارير غربية تحدثت في وقت سابق، عن دخول مسلحين كورد إيرانيين إلى إيران قادمين من كوردستان العراق تمهيداً لبدء عملية برية غرب إيران، إلا أن مسؤولاً كوردياً معارضاً نفى صحة تلك الأنباء، كما أكد عزيز أحمد، نائب مدير ديوان رئاسة حكومة إقليم كوردستان، أن أياً من الكورد العراقيين لم يعبر الحدود خلال الأحداث الجارية في المنطقة.