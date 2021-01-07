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خاصة بعوائل الشهداء.. افتتاح أكاديمية للغات والمهن في كوباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T14:08:54+0000
خاصة بعوائل الشهداء.. افتتاح أكاديمية للغات والمهن في كوباني

شفق نيوز/ بالتعاون مع منظمة وقف المرأة الحرة - فرع كوباني قامت مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة كوباني بافتتاح أكاديمية الشهيدة "أمكيهان جودي" لتعليم اللغات والمهن خاصة بأبناء وعوائل الشهداء في مركز وقف المرأة الحرة في كوباني.

وقالت كولي محمود جاويش من عوائل الشهداء، طالبة في الأكاديمية لمراسل شفق نيوز؛ "جئت إلى هنا لأتعلم اللغات والكومبيوتر للاعتماد على أنفسنا في المستقبل".

وأضافت جاويش إنّ "هذه الأكاديمية فرص أمامها وأمام الآخرين من أبناء عوائل الشهداء لتعويض دراستهم التي انقطعوا عنها لظروف مختلفة وأهمها الحرب"، معربة عن شكرها لـ"القائمين على افتتاحها، باعتبارها فرصة لفتح مجال العمل أمامها للتوظيف والاستفادة من الناحية العلمية والثقافية".

بدوره؛ بين مدرّس اللغة الإنكليزية عوني شعبان أحد العاملين في الأكاديمية لمراسل شفق نيوز؛ أنّ "الأقسام الموجودة هي اللغات الكردية والعربية والإنكليزية إضافة لتعليم الكومبيوتر بكوادر مختصة في هذه المجالات".

وأوضح أنّ "مدة الدراسة هي ستة أشهر ويحق لكل طالب وطالبة تسجيل في اختصاصين فقط من الاختصاصات الأربعة ، ويتلقون دروس عملية ونظرية في المدة المحددة (6 أشهر) وبعد نجاحهم يحصلون على شهادة معترفة من الإدارة الذاتية و بإمكانهم التوظيف بها في المؤسسات والدوائر الرسمية في الإدارة".

وأكد شعبان إنّ "الهدف من افتتاح هذه الأكاديمية فتح المجال أمام أبناء الشهداء وعوائلهم لزيادة المعرفة والثقافة وتأمين فرص عمل لهم ودمجهم في مؤسسات الإدارة".

وبلغ عدد الطلاب في الأكاديمية 180 طالب وطالبة بأعمار مختلفة تتراوح بين (16 - 35) عاما حسب شروط وضعتها إدارة الأكاديمية الخاصة بعوائل الشهداء وأبنائهم.

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