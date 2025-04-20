خارج العراق .. إقليم كوردستان يشرع بتصدير البيض ويعتزم البدء بالدجاج

شفق نيوز/ تعتزم حكومة اقليم كوردستان، تصدير الفائض من الدجاج المنتج محلياً الى خارج العراق بعد أن شرعت فعليا بتصدير بيض المائدة، وذلك حسبما ذكرته وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد.

وقالت طالباني خلال المؤتمر الذي عقدته في مقر الوزارة باربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير مجموعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية والغذائية المحلية إلى خارج البلاد، ولكن نسعى لزيادة نسبة التصدير، وتأمين سوق لها".

وأضافت "نحن حالياً بصدد تأسيس شركة كبيرة على مستوى إقليم كوردستان الغرض منها تسويق المنتجات، وتدعم أصحاب مشاريع الدواجن"، مشيرة إلى ان "الوزارة وجهت طلبا رسميا الى مجلس وزراء الإقليم لاستحصال الموافقة على البدء بتأسيس هذه الشركة فعليا ومن أجل أن نتمكن في إجراء التسهيلات لتصدير الدجاج".

وتابعت طالباني القول، إنه "تم الشروع في تصدير مادة بيض المائدة إلى الخارج".

وكانت جمعية الدواجن في اقليم كوردستان قد اعلنت، في العام 2022، اكتفاء الإقليم ذاتيا من الدواجن وامتلاكه أضعاف حاجته الفعلية السنوية من الدجاج.

‏ويمتلك إقليم كوردستان العديد من مشاريع الدواجن في مختلف المحافظات حيث يخطط الى زيادة أعدادها بهدف زيادة الإنتاج من الدجاج والبيض.