"حيدر جلال" يقود أسايش السليمانية للإطاحة بعصابة لسرقة السيارات

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش السليمانية، في إقليم كوردستان، يوم الأحد، القبض على عصابة لسرقة السيارات، وخدعت مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية إلقاء القبض جاءت "بعد تلقي معلومات من المواطن (حيدر جلال) من القومية العربية، بسرقة سيارته (تويوتا هايلكس 2022) في السليمانية، وبعد موافقة القاضي، وتحقيق القوات بالأمر".

وأضافت أن "العصابة المكونة من (ع.ع.م)، (ه.ح.ح)، و(پ.ک.ح) وهم من القومية الكوردية، وتتراوح أعمارهم بين (30-35) سنة".

وبحسب التحقيقات، فإن "العصابة كانت تخدع الناس ببيع السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة إحضار البائع من كربلاء إلى السليمانية وسرق سيارته أثناء (التراي)".

وأكدت المديرية "تقديم جميع المشتبه بهم للعدالة ويستمر التحقيق وتعاد المركبة إلى صاحبها بعد استكمال الإجراءات القانونية".