إحياء ذكرى رحيل زعيم الطريقة الكسنزانية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أحيا أتباع الطريقة الكسنزانية، يوم الخميس، ذكرى مرور أربعة أعوام على وفاة مرشد ومؤسس الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني.

وقال الخليفة (منصب ديني لدى أتباع الطريقة) بهجت حسن، لوكالة شفق نيوز، إن التكية القادرية تحيي ذكرى رحيل مؤسس الطريقة الكسنزانية كل عام بحضور كبير من أتباع الطريقة الكسنزانية ومن مختلف مناطق العام ليأتوا إلى السليمانية المركز الرئيس للتكية العلية القادرية الكسنزانية.

وأضاف أن "مراسيم الذكرى السنوية الرابعة تضمنت الذكر وقراءة القران واستثكار مآثر الراحل السيد محمد محمد الكسنزاني وسط أجواء روحانية وإيمانية".

والسيد محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني الذي عاش للفترة من (1938-4 يوليو 2020) هو صوفي عراقي وشيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية وتسمى اختصاراً بـ الطريقة الكسنزانية ويقع المقر الرئيسي لهذه الطريقة في محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق.

وولد الشيخ محمد الكسنزان الحسيني في قرية كربجنة التابعة لناحية سنكاو في إقليم كوردستان العراق، فجر الجمعة الرابع عشر من شهر صفر سنة 1358 هـ أو 15 نيسان/أبريل سنة 1938م وهذه القرية التي ولد فيها الشيخ هي موطن مشايخ الطريقة الكسنزانية، ومنذُ سنواته الأولى التي قضاها في كربجنة كان شيخ الطريقة هو والدهُ الشيخ عبد الكريم الكسنزان الذي أُنيطت به المشيخة من قبل أخيه الأكبر حسين الكسنزان والذي كان يُطلق عليه ولا زال لقب "السلطان".

واسم الكسنزان، الذي يُطلق على عائلة الشيخ، فهو لقب أُطلق على جدهم عبد الكريم الأول، وكسنزان كلمة كوردية تعني "لا يعلم عنه أحد"، وسبب إطلاق هذا اللقب على هذا الشيخ هو انقطاعه لمدة أربع سنوات عن الناس مختلياً في أحد جبال قرداغ، وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة السليمانية يعني اسمها "الجبل الأسود"، وحينما كان يُسأل أحد الناس عن الشيخ يقول "كسنزان" أي لا أحد يعرف، وبعد عودته من الجبل جرى هذا اللقب على ألسنة الناس عَلَماً للطريقة العلية القادرية الكسنزانية التي تبنى مشيختها الشيخ عبد الكريم الأول وأبناؤه وأحفاده من بعده.

واسم الكسنزان، هو لقب عائلة واسم طريقة وله معناه الاصطلاحي، أما اسم العشيرة التي ينتمي إليها الشيخ محمد الكسنزاني، فهي عشيرة السادة البرزنجية والأب الأعلى لهذه العشيرة هو الشيخ عيسى البرزنجي الذي كان أول من سكن في برزنجة في إقليم كوردستان.

يذكر أن الشيخ نهرو الكسنزاني ابن مؤسس الطريقة القادرية الشيخ محمد الكسنزاني، خلف والده بعد وفاته ليكون المرشد الجديد.