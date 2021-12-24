إحياء الذكرى السنوية لرحيل الأديب "رؤوف حسن" في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة كوردستان للحوار، يوم الجمعة، جلسة ثقافية لاستذكار الاديب الكوردي الكبير رؤوف حسن في مركز جمال عرفان الثقافي.

وحضر الجلسة نخبة من الفنانين والمثقفين من داخل محافظة السليمانية وخارجها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجلسة نظمت من قبل منظمة كوردستان للحوار، وبحضور ثقافي وأدبي بارز، بالإضافة إلى أصدقاء الراحل وتلاميذه الذين قدموا باقة من الكلمات الاستذكارية وقصائد الشعر خلال الحفل الذي أقيم في مركز جمال عرفان الثقافي بالسليمانية.

وأشار الحاضرون، من خلال نتاجاتهم وكلماتهم، إلى دور الفقيد الراحل في خدمة الحركة الأدبية والثقافية، مؤكدين أهمية "الدور المهم للراحل في بناء الخط الأدبي المعارض لسلطة البعث".

وولد الأديب الكوردي الكبير رؤوف حسن، في عام 1945، في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، واشتهر رؤوف بعدما تمّ سجنه خلال حكم نظام البعث، وذلك بسبب كم المقالات التي انتقد فيها وبشدة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، أنذاك.

وكان رؤوف، واحدا من كتاب الثورات الأوائل في إقليم كوردستان، وله عدداً من الإنجازات خاصة على المستوى اللغوي؛ كما أسّس مركز الحوار الكوردي، وله ولدان الأول يدعى زانا رؤوف، وقد وُلد عام 1970 بينما الثاني يُدعى شيرو رؤوف، حيث ولد عام 1979.

وقد كتب رؤوف، العديد من الروايات والقصص والمسرحيات، فضلاً عن العديد من كتب الترجمة، كما ألف كتاباً عن الفلك.