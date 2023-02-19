حوار ديني في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقامت جمعية الثقافة الكلدانية، يوم الأحد، حلقة حوارية حول المكونات، وذلك باستضافة عدد من كلدان الناصرية، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال رئيس مؤسسة سورايا الثقافية المشارك في الحلقة الحوارية، نوزاد الحكيم، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من التجمعات الكلدانية في أور بالناصرية، جرى استضافتهم اليوم، لغرض تنشيط حضارة أور الكلدان"، مشدداً على ضرورة "اهتمام الحكومة بهذه المكونات والثقافات".

من جانبه، أوضح الإعلامي موفق حداد (أحد المشاركين)، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحلقة الحوارية جمعت العديد من المواضيع الاجتماعية والدينية والثقافية"، معتبراً ذلك "مهماً للحمة الوطنية، ودليل على الأخوة لجمعها مكونات مختلفة".

وجرى خلال الحلقة الحوارية، مناقشة العديد من المواضيع الاجتماعية والثقافية والدينية، إضافة إلى بحث حقوق المكونات في العراق.