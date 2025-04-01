حوادث سير دامية في كوردستان تخلف 20 ضحية

شفق نيوز/ شهد إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وهو ثالث أيام عيد الفطر في الإقليم، سلسلة من حوادث السير في مناطق متفرقة، أسفرت عن سقوط نحو 20 ضحية بين قتيل وجريح.

ووفقا لمتابعات وكالة شفق نيوز، فإن الحادث الأول وقع صباح اليوم على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، أحدهم بحالة حرجة.

أما الحادث الثاني، فقد وقع على طريق سيد صادق – بنجوين، وأسفر عن مصرع رجل وابنته في موقع الحادث، في ظل تحذيرات متزايدة بشأن خطورة هذا الطريق.

وفي حادث آخر، أعلنت مديرية مرور كويا في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن تصادم مروّع بين سيارة أجرة وأخرى خاصة على طريق هولير – رانية، بالقرب من قرية سماقولي، ما أدى إلى إصابة 12 راكبًا بجروح متفاوتة.

و تشهد طرق إقليم كردستان ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات حوادث السير، خاصة خلال العطل والمناسبات، مما يعيد إلى الواجهة أهمية تشديد الرقابة المرورية واتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من هذه الحوادث المميتة.