حوادث الغرق تحصد أرواح 77 شخصاً بإقليم كوردستان منذ بداية 2024

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم فرق الدفاع المدني في إقليم كوردستان مقداد سركوت كاراش، يوم الخميس، أن عدد ضحايا الغرق في الإقليم منذ بداية هذا العام بلغ 77 شخصًا، مسجلاً ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال كاراش في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن جزءاً من الضحايا كانوا من سكان الإقليم، بينما كان الآخرون من السياح والزوار.

وأضاف أن أعلى نسبة من حالات الغرق تم تسجيلها في حدود مدينة أربيل والإدارات المستقلة الأخرى.

ووفقًا للإحصاءات، فقد غرق 17 شخصاً في حدود محافظة أربيل، و11 في السليمانية، و12 في إدارة منطقة سوران المستقلة، فيما تم تسجيل بقية الحالات في الإدارات المستقلة الأخرى، كما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 152 شخصًا من الغرق في مختلف أنحاء إقليم كوردستان.

وفي عام 2023، لقي 61 شخصًا مصرعهم غرقًا في الإقليم، منهم 10 في حدود محافظة أربيل، و 10 في السليمانية، و 10 في دهوك، وشخص واحد في حلبجة، و ثلاثة اشخاص في گرميان، و في رابرين، و ستة في سوران، وتسعة آخرون في حدود الإدارة المستقلة في زاخو.