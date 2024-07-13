حوادث العمل تتكرر في السليمانية.. مصرع عامل بناء بحادث سقوط جديد

شفق نيوز/ أعلنت نقابة عمال السليمانية، اليوم السبت، عن مصرع عامل بناء في أحد المشاريع الاستثمارية المخصصة للسكن في المحافظة، نتيجة سقوطه من أعلى البناية.

وأفاد رئيس نقابة عمال البناء عثمان زنداني، لوكالة شفق نيوز، بأن "الخبر الذي تلقيناه يفيد بمصرع عامل بناء في الموقع، إلا أنه لم تُكشف بعد تفاصيل دقيقة حول هوية العامل المتوفى."

وأضاف زنداني أن "نقابتنا قامت بالاتصال بدائرة الطوارئ في السليمانية للحصول على معلومات إضافية، ولكن لم نحصل على أي تفاصيل بشأن هوية العامل حتى الآن"، موضحا أن "العامل الضحية يبلغ من العمر 35 عاما وهو من أهالي السليمانية".

وبيّن زنداني أن "حوادث وفاة العمال في مواقع البناء تتكرر بشكل مستمر نتيجة نقص مستلزمات السلامة في مواقع العمل، مما يؤدي إلى خسائر متواصلة في الأرواح بين العمال."

وأشار إلى أن "المواد (107) و(108) من قانون العمل تلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن ومستلزمات سلامة العمل في مواقع البناء."

وأكد رئيس نقابة عمال السليمانية أن "أكثر من 100 عامل لقوا حتفهم خلال العام ونصف العام الماضي، حيث يشكل عمال البناء 98% من هذه الحوادث. وفي هذا العام وحده، تم تسجيل أكثر من 20 ضحية."