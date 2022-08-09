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حوادث السير تتصدر قائمة الوفيات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T08:25:05+0000
حوادث السير تتصدر قائمة الوفيات في السليمانية

شفق نيوز/ وفقا لإحصائيات المديرية العامة للصحة في السليمانية، فإن 76 جثة تم إرسالها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة من الأول من تموز إلى 31 من الشهر ذاته، وكان معظم الذين توفوا بسبب حوادث مرورية.

وانقسمت الوفيات إلى 58 رجلاً و18 امرأة.

وأشارت الإحصائية إلى أن، 27 شخصاً لقوا حتفهم جراء حوادث السير من بين تلك الوفيات، بينما لقى 10 أشخاص مصرعهم بسبب الحرائق، وستة توفوا غرقا، وخمسة بالصعق الكهربائي فيما توفي شخص إثر سقوطه من الأعلى.

وبحسب الإحصائية، فإن 16 شخصاً توفوا بحوادث مختلفة.

وتقول الإحصائية إن الحوادث المرورية هي السبب الأول للوفاة في السليمانية خلال الشهر الماضي.

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