"حمى وسعال" ينتشر بين أطفال السليمانية وتحذير من "الأدوية العشوائية"

شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى الدكتور جمال أحمد رشيد التعليمي في السليمانية، اليوم الخميس، انتشار موجة من "الحمى والسعال وضيق التنفس" بين الأطفال، فيما حذر الأهالي من اللجوء الى استخدام ما وصفها بـ "الأدوية العشوائية".

وقال بشدار عبد الله، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موجة من الحمى والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر انتشرت بين الأطفال، وخاصة الأطفال الأقل من عامين، وهي في أغلبها فيروسية، وعدد قليل منها بكتيرية".

وأضاف بشدار ناصحا الأهالي "إذا كانت الحالات خفيفة، فيمكن علاجها في المنزل، ولكن إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس، أو سوء الرضاعة الطبيعية أو الأكل، أو تغير لون الشفتين، أو طفح جلدي، أو ضعف في الوعي، أو علامات للجفاف، يجب مراجعة المستشفى في أسرع وقت ممكن من أجل متابعة الطفل من قبل أخصائي لعلاج الطفل".

وطالب الدكتور بشدر المواطنين بـ"تجنب الأدوية والاختبارات التي لا يعلمون بمدى نجاعتها أو غير الضرورية لأنها أكثر خطورة بآلاف المرات من المرض نفسه إذا لم تكن هناك حاجة إليها".