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حملة إنسانية في ‏أربيل لمساعدة المتضررين من القصف الإيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-02T14:44:55+0000
حملة إنسانية في ‏أربيل لمساعدة المتضررين من القصف الإيراني

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاحد، حملة تطوعية لتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة من القصف الإيراني للمناطق الحدودية.

‏وقال الناشط المدني سيروان گزنيي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الحملة ستستمر لثلاثة ايام حيث سيتم جمع المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة من في قضاء كويه التابع لمحافظة أربيل".

‏وبين ان "الحملة بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة أربيل وحكومة الإقليم وسيتم توزيع هذه المساعدات على العوائل المتضررة من خلال لجنة مكونة من خمسة أشخاص من الناشطين المدنيين".

‏بدورها قالت الناشطة المدنية سلفانا دلشاد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تعتمد بالدرجة الأساس على جمع المساعدات اللازمة للأطفال والنساء حيث ستشمل 650 عائلة نازحة من قضاء كويه".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

وعقب القصف اعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كوردستان المعارض، في اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بتجدد القصف المدفعي الإيراني على ناحية سيدكان ضمن ادارة منطقة سوران المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر ان القصف استهدف قرية "ورده" التابعة للناحية.

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