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حملة أمنية في السليمانية لضبط الاسلحة غير المرخصة.. صور 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-25T09:31:35+0000
حملة أمنية في السليمانية لضبط الاسلحة غير المرخصة.. صور 

شفق نيوز/ باشرت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، بحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة والسيارات غير المسجلة والمظللة والتي تحمل لوحات مزورة.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار تعليمات وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، باشرت قوات شرطة السليمانية بحملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة والسيارات غير المسجلة والمظللة والسيارات التي تحمل لوحات مزورة.

واضاف سركوت احمد ، ان هذه الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولغاية 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في جميع المراكز والسيطرات التابعة لمديرية شرطة السليمانية، مؤكدا أنها لن تتغاضى عن اي شخص او جهة وسيتم تنفيذ قوانين وتعليمات وزارة الداخلية كما هي.

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